Fiat | parte la rivoluzione dei colori Niente più auto grigie | a partire dalla nuova 600e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023)più grigio. Con una scelta unica nel panoramamobilistico, e per certi versi rischiosa visto che si tratta di una tinta molto richiesta, d’ora in poi laha deciso di produrre e proporre soloconispirati alla sua terra d’origine: l’Italia, con il suo sole, il suo mare e il suo cielo. Come del resto ingià succede, visto che modelli come500, 500 Hybrid, 500X, Panda e Tipo sono disponibili in tinte con diverse tonalità. “Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership dicome marchio della gioia, dei ...