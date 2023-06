(Di lunedì 26 giugno 2023) TORINO (ITALPRESS) – Da oggismette di produrre. La strategia è stata attuata per aggiungere un tratto distintivo alle vetturenel mercatomobilistico, dato che il 2023 è l’anno di un notevole cambiamento per il marchio.“Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso dire ladi. Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership dicome marchio della gioia, dei colori e dell’ottimismo. L’Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle”, ha dichiarato Olivier Francois, Ceoe Global Chief Marketing Officer di Stellantis. ...

vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova600e, l'elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio", ha ......scorso anno i ragazzi avevano lanciato una challenge supportata da uno sponsor a bordo di una... Pertanto, il gruppoogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo ...Pertanto, il gruppo 'The borderline'ogni attività con quest'ultimo messaggio. Il nostro ... 'Dip' era l'unico a poter guidare com'era già avvenuto per la stessa sfida a bordo di una...

Fiat interrompe la produzione di auto grigie, spazio al colore ... Il Denaro

Agenzia TORINO (ITALPRESS) – Da oggi Fiat smette di produrre auto grigie. La strategia é stata attuata per aggiungere un tratto distintivo alle vetture Fiat nel mercato automobilistico, dato che il 20 ...Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori. Fonte: Ufficio Stampa Fiat Da oggi Fiat interrompe la ...