Festival au Désert 2023 | tre giorni di musica e arte alle Cascine

Nell'ambito dell'Estate Fiorentina, il PARC apre le porte al dialogo tra artisti di fama mondiale e musicisti del territorio toscano e nazionale. L'ingresso è gratuitoThe company also values and encourages cultural diversity and inclusiveness by organizing a series of cultural exchange events, among them, the Husab Cup marathon in Namibia, the Harvestin ...IlauFirenze nasce nel 2010 dalla collaborazione traaudel Mali e Fondazione Fabbrica Europa e lavora per ospitare i grandi nomi della musica del mondo e far conoscere ...

Festival au Désert il 28 - 29 - 30 giugno 2023 a Firenze Virgilio