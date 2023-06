Festa di addio al celibato in Italia finisce in denuncia | Hanno simulato un rapimento

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Despedida di soltero organizzata in modo originale con vestiti e maschere da militare. Ma la burlamale quando i vicini di casa chiamano la polizia pensando si tratti di un vero sequestro. Leggi l'articolo per scoprire tutti i dettagli della sfortunata situazione in cui sono finiti i nove amici cheorganizzato la. Di cosa parliamo in questo articolo... Amigos organizzano una falsa rapina di nozze Vestiti con indumenti del ISIS gestiscono il fintoI vicini chiamano la polizia che scopre la farsa Vengono arrestati tutti gli amici che avevano organizzato lo scherzo riferito le fonti ufficiali. Un'insolitadialorganizzata da nove amici del nordha ottenuto un'attenzione ...

In vista della tradizionaledial celibato, nove uomini tra i 23 e i 31 anni, di Trofarello, in provincia di Torino , sono stati denunciati per procurato allarme dopo che, con casco e passamontagna e armati di fucili,...... LEI DORME Fotogallery - Enock Barwuah e Giorgia Migliorati a Santorini in luna di miele ECCO CHI C'ERA Fotogallery - Ladi compleanno di Anna - Lou Castoldi NOZZE BLINDATE A ROMA Fotogallery - ...Il giorno dopo la ritirata dalla marcia verso Mosca del gruppo Wagner, il fondatore del gruppo di mercenari mantiene totale silenzio sui suoi canali social, dopo che per giorni ha rilasciato frequenti ...

Trofarello, simulano un rapimento all’addio al celibato con passamontagna e magliette Isis. La festa finisce … La Repubblica

Protagonisti un gruppo di uomini tra i 23 e i 31 anni, che a Trofarello, nel torinese, hanno inscenato un assalto terroristico per "rapire" il futuro sposo ...TAORMINA – Per la terza serata del Taormina Film Festival vola al Teatro Antico il cappello di Indiana Jones. Per l’occasione, Taormina si trasforma nel perfetto scenario per il film, tra Blue carpet ...