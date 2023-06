(Di lunedì 26 giugno 2023) Companions on a Journey , Compagni di Viaggio, è il titolo delche l'acclamato registaha diretto per. La Casa del Tridente presenta il teaser della ...

Companions on a Journey , Compagni di Viaggio, è il titolo del cortometraggio che l'acclamato registaha diretto per Maserati . La Casa del Tridente presenta il teaser della realizzazione, descritta come: ' una straordinaria storia italiana dove si intrecciano legami famigliari e ...... Roan Johnson, Milena Cocozza STORY BOARD ARTIST: Cristiano Donzelli per il film "ESTERNO NOTTE" Di Marco Bellocchio; Marco Valerio Gallo per la serie tv "LE FATE IGNORANTI" DiÖzpetek MAESTRO ...Il cast vocale vanta poi la presenza di Hal Yamanouchi e Serra Yilmaz - attrice musa diÖzpetek - "nei panni" dei genitori di Ember, Bernie e Cinder. Non resta dunque che recarci al cinema ,...

Ferzan Ozpetek dirige un cortometraggio per Maserati QN Motori

Ferzan Ozpetek dirige un cortometraggio per Maserati. Il tridente regala un assaggio del suo prossimo lavoro per lo schermo.Maserati ha mostrato un video che anticipa un nuovo cortometraggio intitolato ‘Compagni di viaggio" realizzato dal famoso regista Ferzan Ozpetek. Questo film è stato realizzato in varie città italiane ...