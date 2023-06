Ferie estive | cambiano le regole ed attenzione a non sbagliare | Nuova normativa

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 26 giugno 2023) Come funzionano lee quali sono le norme che le regolamentano? Ci sono novità per quanto riguarda il diritto a richiederle nel corso del 2023? Facciamo chiarezza. Come funzionano leper i dipendenti e quali sono le norme che le regolamentano e, conseguentemente, i diritti per i lavoratori in tal senso? E, soprattutto, vi sono novità per quanto riguarda il 2023? La possibilità di andare inè considerata un diritto irrinunciabile per ogni lavoratore: del resto è la Costituzione stessa a definirlo sottolineando che non solo si ha diritto al riposo settimanale ma anche alleannuali che dovranno essere retribuite e che rappresentano il lasso di tempo preposto al recupero delle energie psico-fisiche. Piano, a quanti giorni di ...