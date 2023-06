(Di lunedì 26 giugno 2023) Nel corso dell’ultima puntata di Muscioha lanciato qualche bordata piuttosto esplicita a, ospite in uno storico episodio del suo podcast. Il noto conduttore in un video su TikTok aveva mostrato un alberello, prendendo in giro il format orfano di Luis Sal: È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”. In quest’ultimo episodio del podcast, che vedeva ospite Morgan,ha voluto replicare al presentatore di Canale 5: “Caro amico, da quando sei venuto a, io non so perché, ci continui ad insultare. È venuto qua,...

... 'Nesli micome musicista e quindila mia persona. Ma lui per primo dovrebbe ... - Ha avuto diatribe con i Gemelli Diversi, Vacca eMaria Sofia Federico entra nell'Academy di Rocco Siffredi: 'Non vedo l'ora di cominciare', Rocco Siffredi: 'Sinistroide arricchito, ho detto no a Muschio Selvaggio perché non voleva ..., Rocco Siffredi: 'Sinistroide arricchito, ho detto no a Muschio Selvaggio perché non voleva pagarmi l'aereo' L'Accademia di Rocco Siffredi Rocco Siffredi , quindi, si sta preparando a ...

Fedez attacca Gerry Scotti: “Ce l’ha con Muschio Selvaggio, ma cosa gli abbiamo fatto” TPI

LOVE MI 2023, il concerto da Milano in Piazza Duomo: dove vederlo in diretta tv e streaming, cantanti, scaletta, orario e come partecipare ...Marito e figli avevano già raggiunto la regione, in quanto Fedez è impegnato per il Radio Norba Battiti Live (la prima puntata è stata registrata il 21 giugno, le… Leggi ...