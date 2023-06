... non è altro che il risultato di anni di battaglie culturali nel riconoscimento della... Vincenzo Cuomo, passando per il rettore dell'UniversitàII, Matteo Lorito, fino all'onorevole ...Vuole andar via perché non tollera più Allegri Ha fatto una maxi richiesta esosa per rimanere alla Juventus provando così a scoraggiarla Quale è lasuChiesa . A fare chiarezza è intervenuto il suo agente, Fali Ramadani , che con una nota ha smentito le cifre che circolavano in merito al rinnovo del suo assistito: Chiesa era stato ...... il Rettore dell'Università dellaII, Matteo Lorito , il direttore del dipartimento di ... Resta la grande gioia tra i porticesi e tra coloro che da tempo sostengono altrestoriche non ...

Federico e la verità sulla rottura con Benji: "Ora posso dirlo" Biccy