Federa in seta fondamentale alleato per bellezza di pelle e capelli

Considerato uno dei beauty hacks più efficaci per, lainè undia cui non si può rinunciare e la prima credenza che si tratti di una coccola luxury fine a sé stessa e non necessaria non è vera. Raccomandata da dermatologi e tricologi, lasilk gioca un ruolo nella beauty routine al pari di un buon siero viso o di una maschera per. Capire quali siano le migliori federe inè facile, basta seguire alcuni accorgimenti. Ecco perché ti svegli sempre col viso segnato Dormire bene è notoriamente considerato uno dei pilastri fondamentali per godere di una vita sana. Ma è anche ben noto come dormire male possa inficiare negativamente sul nostro aspetto, oltre ...

Nelle notti più bollenti, possiamo anche avvolgere una di queste bottiglie ghiacciate nella... lenzuola di cotone, lino, raso osono le più indicate per sopportare la calura estiva e ...Come eliminare le rughe da cuscino, lasalva - giovinezza Laperfetta per evitare le rughe che segnano il viso è quella ino in raso . Soprattutto quella inè delicatissima ...Scegli unadiIl primo passo per evitare sgradite sorprese al mattino è quello di usare unadidurante la notte: la superficie liscia della, infatti, riduce l'attrito ed ...

utile in caso di capelli danneggiati. Infine, usate una protezione notturna come federe di seta, cuffie in raso e nastri per capelli rigorosamente di seta.Aiuta nella strategia anti-rughe del viso ed evita l'effetto frizz ai capelli, mentre si riposa. Ecco perché (e quali) scegliere ...