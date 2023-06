Fdi | ecco Fenix | la festa di Gioventuà Nazionale presentata al Senato

(Di lunedì 26 giugno 2023) 'Lo chiameremo futuro. Coordinate per portare in alto l'Italia': è questo il titolo dell'evento, organizzato da Gioventù, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, che si svolgerà al Laghetto dell'Eur dal 29 giugno al 2 luglio. Un programma molto denso, suddiviso in quattro giorni, presentato oggi nella Sala Nassirya al, che vedrà come ospiti numerosi esponenti del governo, ma anche volti noti del mondo della cultura e del giornalismo. Il taglio del nastro ci sarà giovedì 29 alle 16 alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e poi, a partire dalle 18, l'evento 'La fiaccola infinita': dibattito tra Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero e il presidente delIgnazio La Russa. Spazio poi, venerdì 30, a Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del ...

Dopo i chiari segnali provenienti dall'Italia cone dalla Spagna con Vox , oltre all'ascesa di Le Pen in Francia ,che ora anche la Germania batte un colpo in quel senso. Per la prima volta ...A tal proposito Tommaso Foti , capogruppo dia Montecitorio, ha annotato che si tratterà di un'... Meloni gela Speranza:la commissione sul CovidIl vertice Nel Partito popolare austriaco (Ovp) di Nehammer spingono per attirarenella ... FOTOGALLERY Getty/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Guerra in Ucraina,chi sono i ...

Dialogo, ascolto e condivisione: a Policoro oltre 90 dirigenti di Fdi ... Matera News

I telefoni di Palazzo Chigi, incluso quello del diretto interessato, squillano a vuoto. Ma la notizia dell’addio di Mario Sechi, l’avamposto della comunicazione di Giorgia Meloni, non la smentisce nes ...Al solito: si vuole spacciare l'ennesima manifestazione Lgbt come un giorno di celebrazione e un atto di rivendicazione dei diritti civili. Ma in realtà anche il Pride di oggi pomeriggio a Palermo si ...