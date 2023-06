Fatima | 3 anni | lanciata nel vuoto dal compagno della mamma per farle un dispetto Il pm | ' E' il gesto di un mostro'

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ha lanciato la piccola, 3, dal ballatoio al quinto piano, per ripicca contro la donna con cui aveva una relazione,bimba. Una punizione cinica e bestiale quella di Mohssine ...

Ha lanciato la piccola, 3, dal ballatoio al quinto piano, per ripicca contro la donna con cui aveva una relazione, mamma della bimba. Una punizione cinica e bestiale quella di Mohssine Azhar , marocchino di 32 ...per i ragazzi dai 6 ai 14animati dai giovani del Servizio di pastorale giovanile e animatori ... Giovanni Bosco, Nostra Signora di, S. Maria del Rivo, S. Giuseppe Lavoratore, S. Maria del ...per i ragazzi dai 6 ai 14animati dai giovani del Servizio di pastorale giovanile e animatori ... Giovanni Bosco, Nostra Signora di, S. Maria del Rivo, S. Giuseppe Lavoratore, S. Maria del ...

Fatima, 3 anni, lanciata nel vuoto dal compagno della mamma per farle un dispetto. Il pm: «E' il gesto di un m leggo.it

Ha lanciato la piccola Fatima, 3 anni, dal ballatoio al quinto piano, per ripicca contro la donna con cui aveva una relazione, mamma della bimba. Una punizione cinica e bestiale ...Il pm Valentina Sellaroli della procura di Torino ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mohssine Azhar, 33enne marocchino accusato di omicidio volontario per la morte di Fatima Skika, la figlia di ...