Fanatici di cui dovete diffidare | la bordata di Francesco Vecchi | chi liquida con una frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ogni mattinainforma gli italiani dal salotto di Mattino Cinque, il programma che da anni conduce con Federica Panicucci sulla rete ammiraglia di Mediaset e che ha appena chiuso i battenti per la pausa estiva, dopo 209 puntate con share da record (una media del 20,8% di share con punte del 27,4%) per una fascia oraria non facile, dove questo contenitore di Videonews ha sempre dominato. Un appuntamento tv al quale Silvio Berlusconi teneva molto, ci racconta, convinto che «il pubblico del mattino fosse importantissimo perché è impegnato, operoso, che spesso guarda la tv mentre lavora o fa altre cose, è silenzioso, ma pragmatico, spesso difficile da raggiungere perché non è il pubblico del serale rilassato sul divano, quindi è più difficile da conquistare. Berlusconi era consapevole di tutto questo e il fatto che ...