Facoltà di medicina | duemila posti in più per gli studenti Bernini | “Il governo rispetta le promesse”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 giugno 2023) 18.200complessivi per glidi, quasiin più rispetto all’anno precedente. E’ il primo, importante risultato ottenuto dalMeloni sulla strada della progressiva espansione deia concorso per i futuri medici . L’accordo tra l’esecutivo e la conferenza delle Regioni è stato raggiunto la scorsa settimana. Numeri questi che ilha previsto di replicare per i prossimi 7 anni, giungendo addirittura a quota 30.000 entro il 2030, mantenendo pur sempre il numero programmato. Durante la Conferenza Stato Regioni, non si è raggiunto un accordo solo per idi ingresso a, anzi. L’accordo approvato determina il fabbisogno per l’anno accademico 2023/2024 anche per i corsi di laurea in ...