F1 | la Mercedes invia una monoposto in Galles e strappa un sorriso a un bimbo malato

(Di lunedì 26 giugno 2023) Splendido gesto della, che hato una Morgan Ridler, bambino di tre anni,terminale di cancro. La famiglia del piccolo, tramite la fondazione Morgan’s Army Charitable Foundation, ha infatti organizzato una parata di auto sportive, grande passione di Morgan, a Goirsenon (). A sorpresa, a questo raduno era presente anche unaW14,ta proprio dal team di Brackley insieme a tute e caschi di Hamilton e Russell. I due piloti, insieme al team principal Toto Wolff, hanno inoltre mandato dei messaggi di incoraggiamento al piccolo Morgan. Nel complesso tale parata si è rivelata un successo, con centinaia di persone presenti e circa 20.000 sterline raccolte per sostenere la fondazione. In realtà, come rivelato a Racingnews365, il ...

