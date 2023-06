F1 | Damon Hill critica la Ferrari | “Non si capisce chi comanda!”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Chi comanda a Maranello?si è posto questa domanda, valutando quanto sta accadendo innell’attuale Mondiale 2023 di F1. La Rossa non sta certo brillando per risultati e il quarto posto nel Mondiale costruttori pone l’accento su una situazione molto difficile per il team del Cavallino Rampante. In un’intervista concessa a Express Sport,, campione del mondo del 1996, ha evidenziato le criticità strutturali della: “Non sidavvero chi comanda e la loro priorità è pensare a loro stessi, piuttosto che ai rivali. Il male della Rossa è al proprio interno“, le parole del britannico. Come è noto, la scuderia di Maranello si è affidata dal 2023 a un nuovo Team Principal, Frederic Vasseur, dopo l’addio di Mattia Binotto: “L’importanza di quel marchio è tale ...