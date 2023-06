F1 | Carlos Sainz | “Preferirei sapere se il mio contratto sarà rinnovato | non amo questa ambiguità”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Qualeil futuro di? Lo spagnolo della Ferrari, negli ultimi mesi, è finito spesso al centro di alcune voci che lo vedono lontano da Maranello e prossimo ad accasarsi all’Audi. Il celebre marchio dei “Quattro anelli“, infatti, vorrebbe per il suo ingresso in F1 un pilota di esperienza e qualità, epotrebbe essere il profilo giusto, tenuto conto anche del rapporto che suo padre con il brand. Alla prova dei fatti, ilcon la Rossa scade nel 2024. Lo stessopreferirebbeprima della prossima stagione se ciun prolungamento o meno: “Sinceramente non è una situazione che mi piace, non avere ancora chiarezza sul mio futuro. Per questo mi auguro di avere una risposta al più presto anche per comprendere il da ...

In pista, nei classici 100 km concessi per l'occasione, scenderanno i piloti titolari Charles Leclerc e, i quali utilizzeranno ovviamente delle gomme fatte appositamente per girare in ...Dal 2021 invece, divide il box con(chiamato per fare la spalla al pilota monegasco).... tuttora l'ultima vittoria in Formula 1 della Scuderia grazie a un grande Charles Leclerc e a una F1 - 75 in grado di dettare legge a casa dei rivali della Red Bull, conche senza la ...

F1 | Sainz: "Voglio restare in Ferrari, avremo tutto per vincere" Motorsport.com - IT

Per il rinnovo di contratto, Carlos Sainz indica due punti fermi, relativi ai tempi delle trattative e alla priorità assegnata alla Ferrari ...La Ferrari non vuole lasciare nulla al caso. Dopo la buona e incoraggiante prova di Montreal, la Scuderia di Maranello si sta già preparando per il prossimo appuntamento in Austria di questo weekend, ...