F1 | Alpine cede 24% | RedBird e attore Ryan Reynolds fra gli investitori

Le parole di Luca De Meo (Direttore Generale del Gruppo Renault) 'La Formula 1 e Alpine sono asset strategici per il Gruppo Renault. Negli ultimi due anni abbiamo riacceso, capitalizzando la ...

Il Gruppo Renault annuncia la cessione del 24% del capitale di Alpine Racing per un investimento complessivo di 200 milioni di euro a una serie di player di fama mondiale. Tra i nuovi soci che entrano ...Il Gruppo Renault e Alpine accolgono Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments in Alpine Racing Ltd ...