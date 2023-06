Everton | Mina ai saluti | nuova avventura in Premier

Commenta per primo Yerryha confermato su Instagram che lascerà l'alla fine della stagione 2022 - 23. Al difensore colombiano scade il contratto a giugno. 'Questa domenica giocherò la mia ultima partita con l'...Le probabili formazioni di- Bournemouth(5 - 4 - 1): Pickford; Garner, Keane,, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Doucouré, Gueye, McNeil; Gray. BOURNEMOUTH (4 - 3 - 3): Neto; Smith, ...Commenta per primo Yerryha confermato su Instagram che lascerà l'alla fine della stagione 2022 - 23. Al difensore colombiano scade il contratto a giugno. 'Questa domenica giocherò la mia ultima partita con l'...

Il difensore colombiano, Yerry Mina, si svincola dall'Everton. Il centrale ex Barcellona e Palmeiras ha molte richieste, in lizza anche due club di Serie A.