Europei U21 | Spagna e Inghilterra favorite per il titolo ma l’Italia c’è | Azzurri sul trono continentale a 7 | 50

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo le prime due giornate, il Campionato Europeo Under 21 ha già emesso alcune sentenze, in attesa di una terza giornata che determinerà...

Spagna - Ucraina è una partita valida per la fase a gironi degliUnder 21 2023 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, formazioni e pronostici. La Spagna di ...di Spagna - Ucraina SPAGNA(4 -...Croazia - Romania è una partita valida per la fase a gironi degliUnder 21 2023 e si gioca martedì alle 20:45: formazioni e pronostici. Gerarchie ormai ...di Croazia - Romania CROAZIA(5 - 3 ...La Svizzera Under 21 ha ancora il destino nelle sue mani per il passaggio del turno aglidi categoria. Con un successo sulla Francia nell'ultima partita i rossocrociati si garantirebbero l'accesso ai quarti di ...

Europei Under 21: Italia a caccia dei quarti, battere la Norvegia potrebbe non bastare - Sportmediaset Sport Mediaset

Pronostico Svizzera U21-Francia U21 28 giugno 2023. Tutto sulla sfida della 3a giornata degli Europei di calcio Under 21.Simon Sohm resta nel mirino della Salernitana. Come riporta Il Corriere dello Sport, Paulo Sosa ha chiesto espressamente un centrocampista per rafforzare.