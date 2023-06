Europei atletica 2023 | Tortu | “Coro anti-Juve? Cantato anche io”

(Di lunedì 26 giugno 2023) L'atleta: "se sono gobbissimo. Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare" “Il? L’ho sentito e l’hoiose sono gobbissimo…”. Queste le parole divertite dellontino doc Filippoche sdrammatizza la gaffe del brano trasmesso dagli altoparldello stadio di Chorzow durante la festa per la vittoria dell’Italia all’Europeo a squadre di. L’intenzione degli organizzatori era quella di mandare ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri, ma la versione trasmessa aveva un testo modificato con uncontro lantus. “Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare. Eravamo lì con un amico interista, un romanista e ...

Nel quarto giorno di medaglie ai Giochi, l'Italia porta a casa anche i primi pass olimpici per Parigi 2024. Il primo arriva nel tiro ... Gianmarco TamberiNel pomeriggio è arrivato ......juventino doc Filippo Tortu che sdrammatizza la gaffe del brano trasmesso dagli altoparlanti dello stadio di Chorzow durante la festa per la vittoria dell'Italia all'Europeo a squadre di. ......juventino doc Filippo Tortu che sdrammatizza la gaffe del brano trasmesso dagli altoparlanti dello stadio di Chorzow durante la festa per la vittoria dell'Italia all'Europeo a squadre di. ...

L'Italia fa festa e parte la canzone anti-Juve: clamoroso agli Europei Corriere dello Sport

Sesta piazza per Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre): 2:01.03 negli 800. Bene anche la 4x100 maschile in cui subentra Marco Ricci (Nissolino Sport) per il secondo posto dietro alla Germania in 38.47. La dom ...Gli atleti azzurri hanno trionfato agli Europei a squadre e hanno festeggiato sulle note di un coro anti-Juve: gaffe in Polonia per la premiazione dell’Italia ...