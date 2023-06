Estate 2023 | i consigli della Polizia Postale e Airbnb per una vacanza… senza sorprese

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma – Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze, e questa tendenza ha attirato purtroppo l’attenzione dei malintenzionati, facendo aumentare il rischio di imbattersi in tentativi di truffa. Per stare più tranquilli,e delle Comunicazioni ehanno avviato una campagna per aiutare i meno esperti a riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi, individuando i profili più comuni dei truffatori e iper smascherarli. Il testimonialcampagna è Marco Camisani Calzolari, che si è messo a disposizione gratuitamente, in quanto collabora già con ladi Stato sul tema delle truffe online. “I tentativi di truffa susono estremamente rari grazie anche alla nostra scelta di ...

L'inizio dell'coincide anche con la fine della stagione di trasmissioni televisive che ci hanno accompagnato da settembre 2022. Ora, per le reti, è tempo di riflessioni, di cambiamenti eccellenti e di ...Ma quando si tratta di fragole Pseudoallergia Le fragole sono uno dei frutti più amati dell', ma non tutti possono mangiarle. Possono infatti scatenare una pseudoallergia che non coinvolge il ...In attesa di riprendere il volo, l'di Carlos Buschini lo porterà a suonare anche vicino a casa, con i Gaia Cuatro (ad Arona il 7 luglio, a Olgiate Olona l'8) e con il trio di Michele Fazio (il ...

Estate, 30 milioni di italiani in vacanza tra giugno e settembre: decollano le mete estere Sky Tg24

Martedì 27 giugno, alle 21.30, piazza Dante ospita il concerto del cantastorie per eccellenza d’Italia. Ingresso gratuito per l’evento promosso dal Comune di Grosseto e realizzato da Ad Arte Spettacol ...La cantane romana Giulia Penna inaugura la sua estate con ‘Due notti a Barcellona’, singolo e videoclip in cui svela la sua storia d’amore ‘quasi d’altri tempi’.