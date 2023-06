Errore strategico di Putin | Russia | l' analisi di Stoltenberg

Non possiamo prevedere cosa accadrà nei prossimi giorni ma non possiamo commettere l'di ...l'impegno forte di Berlino per la nostra sicurezza collettiva ed è parte dell'adattamento...... liberato il villaggio di Rivnopol nel Donetsk Media russi: Prigozhin resta indagato, Fsb non ha ancora ritirato le accuse Nato: "Gli eventi in Russia mostrano undi Putin" 2023 - ...... la convinzione c'è, il disegnopure. La sfida è stanare una fascia di pubblico ben ... Altro: aver costruito una imponente struttura proprio sopra la sede abituale dei banchi mixer, ...

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GIU - "Quello che vediamo dimostra la fragilità del regime russo e dimostra quanto sia difficile per Putin essere resiliente. Non possiamo prevedere cosa accadrà nei prossimi gi ...BRUXELLES - "Il mostro creato da Vladimir Putin con la guerra in Ucraina sta agendo contro il suo creatore". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell arrivando al Consi ...