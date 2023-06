Errani-Gracheva in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Saraaffronterà Varvaranel secondo turno del torneo WTA 250 di Bad. Partita ostica per la veterana azzurra, già brava a sconfiggere in due set all’esordio la belga Zanevska. La russa, che da qualche settimana gioca sul circuito con passaporto francese, negli ultimi mesi ha mostrato progressi importanti e difatti in questo torneo parte come testa di serie e nel primo match ha lasciato le briciole alla rumena Cristian, sconfiggendola con il punteggio di 6-2 6-1. Un match senza dubbio complicato per Sara, che specialmente sull’erba non ha mai ottenuto grandi risultati anche nei periodi miglioridella sua carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Zanevska scenderanno in campo martedì 27 oppure mercoledì 28 giugno adnon ancora ...