Empoli-Parisi | futuro lontano dalla Toscana? Le ultime

(Di lunedì 26 giugno 2023) Fabianoha segnato il gol decisivo dell’Italia U21 nella vittoria contro la Svizzera, ma da qualche giorno si parla anche del suoFabianoha segnato il gol decisivo dell’Italia U21 nella vittoria contro la Svizzera, ma da qualche giorno si parla anche del suo. L’esterno dell’quest’estate dovrebbe lasciare la, come riportato da Sky Sport, e nel suoci sarebbe in pole la Juventus, mentre la Lazio resta alla finestra.

Occhi puntati su Fabiano). Da registrare poi la secca smentita dell'agente di Federico Chiesa (Fali Ramadani) sulle voci riguardanti le esose richieste per rinnovare: "Non abbiamo mai ...Sulla corsia mancina, ad esempio, l'obiettivo numero uno è sempreper il quale l'asse con l'è sempre più caldo. Vlahovic (LaPresse) - Calciomercato.itOltre al restyling delle fasce, ...LE USCITE E LE CONTROPARTITE -ha già dato il pieno assenso al trasferimento sotto la Mole ... L'ipotesi poi, per abbassare il prezzo del cartellino che l'valuta tra i 15 e i 20 milioni , ...

Il Tirreno - Parisi, l'Empoli chiede 12 milioni cash, la Juve propone 2 giocatori Tutto Juve

Inizia una settimana importante per il mercato azzurro: visite mediche di Vicario al Tottenham, trattativa con la Juve per Parisi e ritorno di Marin dal Cagliari.La Juventus è molto interessata a Fabiano Parisi, ma c'è poca sintonia con la richiesta dell'Empoli, la Juventus vorrebbe spendere al massimo dieci milioni, inserendo ...