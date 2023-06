(Di lunedì 26 giugno 2023) La Toscana prima regione per la sperimentazione. Il 28 giugno un messaggio di prova sugli smartphone della Toscana. I cittadini sono invitati a compilare il questionario per mettere a punto il

La Toscana prima regione per la sperimentazione. Il 28 giugno un messaggio di prova sugli smartphone della Toscana. I cittadini sono invitati a compilare il questionario per mettere a punto il sistema... dunque, un grande passo in avanti verso una migliore gestione delleed una maggiore ... Sono dette notifiche push in quanto il messaggioviene spinto all'utente senza che debba ...... si attiva automaticamente ogni volta che il dispositivoin una regione priva di servizio ... L'innovazione e l'accessibilità di strumenti come la funzione di SOSdi Apple dimostrano ...

Emergenze, arriva il nuovo sistema di allerta LA NAZIONE

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La Toscana prima regione per la sperimentazione. Il 28 giugno un messaggio di prova sugli smartphone della Toscana. I cittadini sono invitati a compilare il questionario per mettere a punto il sistema ...