Emanuela Orlandi – Papa Francesco “Vicino ai familiari”

(Di lunedì 26 giugno 2023), il: “ai, soprattutto alla mamma” – Ad ascoltare il Santo padre in piazza San Pietro anche i manifestanti del sit-in organizzato dal fratello di, per i 40 anni dalla scomparsa della ragazza – ROMA – Durante l’Angelus in piazza San Pietro ilha espresso domenica “vicinanza aidi, soprattutto alla mamma“. E ha aggiunto: “Desidero assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa“. Ad ascoltare il Santo padre anche i manifestanti del sit-in organizzato dal fratello di, per i 40 anni dalla scomparsa della ragazza. LE PAROLE DEL FRATELLO ...

