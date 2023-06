Emanuela Orlandi | la legale Sgrò | “Il ricordo di Papa Francesco ha messo pace È un messaggio importante per il voto su commissione inchiesta”

Laura Sgrò presenterà 'Cercando' (Rizzoli), libro in cui, da avvocato della famiglia, racconta la sua battaglia per la verità, invece Walter Veltroni'Non arrendiamoci' (Rizzoli), un ...Si è parlato della scomparsa dinella puntata di Unomattina Estate che Tiberio Timperi ha condotto oggi, lunedì 26 giugno 2023, dove nella terza parte della diretta sono intervenute due persone legate alla famiglia ...Papa Francesco ha espresso la sua vicinanza alla famiglia dinel 40º anniversario della sua scomparsa . Durante l'Angelus, il Santo Padre ha voluto dedicare un momento per ricordare questa triste vicenda e per estendere il suo sostegno a ...

Il Papa: "Esprimo vicinanza alla famiglia di Emanuela Orlandi" - Cronaca Agenzia ANSA

NewTuscia – VITERBO – Scatta la 23° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano ...Emanuela Orlandi, il Papa: “Vicino ai familiari, soprattutto alla mamma” - Ad ascoltare il Santo padre in piazza San Pietro anche i manifestanti del ...