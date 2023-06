Elton John | ultimo concerto in Gb | “Non lo dimenticherò mai”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) –perin Gran Bretagna. Il cantante si è esibito ieri sul palco del Glastonbury Festival. “Sono così felice di essere qui. Non lomai” ha detto alla folla il 76enne autore di ‘Your song’ citato dalla Bbc. E ha aggiunto: “Non avrei mai pensato di suonare a Glastonbury ed eccomi qui. È una notte molto speciale ed emozionante per me perché potrebbe essere il miospettacolo in Inghilterra, in Gran Bretagna. Farei meglio a suonare bene e farei meglio a intrattenervi perché siete qui da così tanto tempo”, ha detto ancora.è salito sul palco davanti a una folla di circa 120mila persone e, come promesso, ha eseguito ‘Pinball Wizard’, una canzone che non proponeva da decenni. Brano al ...