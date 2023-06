Elly Schlein Pd | ' Una cosa di sinistra? Ne stiamo facendo tante Sulla sanità uniamo le opposizioni'

Secondo, il Pd sta facendo diverse battaglie 'di sinistra", citando il Nanni Moretti di Aprile. 'La stiamo facendo oltre che dirla: contro i contratti pirata per rafforzare la contrattazione ...Il Pd è contrario a fare della maternità surrogata un reato universale, come chiede la maggioranza. Lobha detto la segretariaa 'Oggi è un altro giorno' su Rai uno. "Noi siamo contrari al reato universale. Da un punto di vista giuridico è un'aberrazione" perché è "una pratica che in Italia è già illegale, ma in ...Il nodo alleanze I problemi politici, a ben guardare, non sono nuovi: Azione ritiene spostato troppo a sinistra il baricentro del Pd di, e vede come fumo negli occhi una possibile ...

Di Elly Schlein apprezzo il tentativo di non banalizzare la realtà, come fa la destra Il Fatto Quotidiano

