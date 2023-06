Elisabetta Canalis torna sul ring e vince | “Questo sport mi ha aiutata nei momenti bui”

(Di lunedì 26 giugno 2023), dopo la vittoria contro Rachele Muratori dell’anno scorso,suldel Night of Kick and Punch 14 “Black Tie Edition”, l’evento di kickboxing più famoso d’Italia, e. Il match tra lae Angelica Donati, tenutosi il 24 giugno alla Reggia di Venaria (Piemonte), è stato ripreso dalle telecamere di DAZN e ha attirato molta attenzione mediatica. L’incontro, basato sulle regole dello stile kick light, ha affascinato e tenuto con il fiato sospeso gli appassionati delloe i fan della showgirl, i quali in un primo momento erano preoccupati delle sorti della loro beniamina. Infatti, la ex velina ha vinto ai punti, dimostrando abilità nei calci, ma la Donati ha tenuto testa nel primo round con alcuni colpi efficaci. Vittoria, la sua, ...

