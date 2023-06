Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia | dai segnali di pace alla stoccata

(Di lunedì 26 giugno 2023) Daidi. Sì, proprio così, almeno stando alle indiscrezioni. Ormai, sappiamo tutti chenon sono più “amiche”, e il legame si è spezzato molto tempo fa. Un dispiacere per tanti fan, ma non solo: al di là di tutto, quando si rompe un’amicizia, è un fallimento che non si riesce a superare del tutto. Questo perché talvolta l’amicizia è persino più preziosa dell’amore. Dopo la condivisione della foto sul profilo Instagram della, tutti hanno pensato a un tentativo di riavvicinamento. Ma le cose non starebbero proprio così: tutt’altro., nessuna speranza di ...

Elisabetta Canalis prova ad avvicinarsi alla Corvaglia: "Non ti vuole vedere neanche col binocolo" Today.it

Del rapporto tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si è parlato a lungo. Le ex veline sono tornate in più occasioni sull'argomento, ma senza mai chiarire fino in fondo cosa avesse generato la r ...