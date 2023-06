Elisa Esposito | la prof del ' corsivo' lascia TikTok | «Ho attacchi di pianto e rabbia tutti i giorni»

Estratto da www.tgcom24.mediaset.itla professoressa di corsivo 8è tornata. La 'prof del corsivoe' lancia un nuovo tormentone: 'Ecco il maranzivoe'. Diventata virale via social grazie all'idea ...Ne cito solo un paio: 1727wrdlstar , anche conosciuto per la frase tormentone "ho preso il muro fratellì" a cui La7 dedica un'intervista;, la "professoressa" che parlava in "corsivo" ...... 9° Matteo Pedrini, 19° Edoardo Corradini 1200 siepi: 20° Daniel Pellegrino, 22° Teodoro Pomoni Salto triplo: 19° Davide Gandossini, 24° DavideSalto in alto: 22° Gaia Sutti, 2°...

Elisa Esposito annuncia il suo ritiro da TikTok! Cos'è successo Napolike.it

Elisa Esposito, aka "la prof di corsivo", a sorpresa ha annunciato il suo ritiro da TikTok! Ecco perché e cosa l'ha spinta a farlo.Ogni giorno mi scrivete minacce di morte o mi augurate il cancro o altre malattie, questo è un video serio. Il messaggio scritto da una bambina di 11 anni mi ha veramente ferita. Le minacce non sono u ...