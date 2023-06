Elisa Esposito | la prof del ' corsivo' lascia TikTok | ' Ho attacchi di pianto e rabbia tutti i giorni'

(Di lunedì 26 giugno 2023)conosciuta per essere la 'del', ha annunciato nelle ultime ore che lascerà. Ad annunciarlo è stata proprioattraverso un video in cui ha spiegato ...

conosciuta per essere la ' Prof del corsivo ', ha annunciato nelle ultime ore che lascerà Tiktok . Ad annunciarlo è stata proprioattraverso un video in cui ha spiegato ...È diventata popolarissima lo scorso anno grazie alle sue lezioni di "corsivoe", ma oraminaccia di lasciare per sempre TikTok , il social network che l'ha resa famosa in tutta Italia. Lo ha annunciato lei stessa in un video pubblicato sulla piattaforma, nel quale ha ...Estratto da www.tgcom24.mediaset.itla professoressa di corsivo 8è tornata. La 'prof del corsivoe' lancia un nuovo tormentone: 'Ecco il maranzivoe'. Diventata virale via social grazie all'idea ...

Elisa Esposito annuncia il suo ritiro da TikTok! Cos'è successo Napolike.it

Elisa Esposito conosciuta per essere la «Prof del corsivo», ha annunciato nelle ultime ore che lascerà Tiktok. Ad annunciarlo è stata proprio Elisa ...Elisa Esposito, aka "la prof di corsivo", a sorpresa ha annunciato il suo ritiro da TikTok! Ecco perché e cosa l'ha spinta a farlo.