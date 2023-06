Elezioni regionali Molise | risultati oggi in diretta | centrodestra avanti | Schlein-Conte rischiano grosso

Molise 2023 Si sono chiuse alle 15 le urne per lein Molise. Chiusi i seggi, inizierà lo spoglio delle schede da cui uscirà, nel pomeriggio, il nome del nuovo governatore. ...Sono 14 le liste che si presentano al voto per lecon un'affluenza in calo (47,94%) rispetto al 2018 (52,16%).Gli exit poll e le prime sezioni scrutinate danno in netto vantaggio il candidato del centrodestra Francesco Roberti, sindaco di Termoli. Gli altri due sfidanti di questein Molise sono il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, candidato del Movimento 5 Stelle e sostenuto da una coalizione di centrosinistra ed Emilio Izzo, candidato civico spinto ...

Roma, 26 giu. (askanews) -Alternativa per la Germania (Alternative fuer Deutschland, AfD) ha vinto per la prima volta un'elezione locale: ...Lo spoglio in diretta per le elezioni regionali 2023 in Molise, chiusi i seggi: i primi risultati danno in vantaggio Francesco Roberti, candidato del centrodestra ...