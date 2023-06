Elezioni regionali in Molise | Roberti Centrodestra vince con largo margine Lo sconfitto si congratula

(Di lunedì 26 giugno 2023) Francesco, candidato delper la guida della Regione, è nettamente avanti nello spoglio. Con 50 sezioni su 393 il sindaco di Termoli, il secondo grande centro per numero di abitanti, è in testa con il 62,4% dei voti, con lo sfidante Roberto Gravina fermo al 35,9%. Proprio quest'ultimo ha già formulato gli auguri al nuovo presidente della Regione

Roberto Gravina, candidato di centrosinistra (o progressista) alle elezioni regionali in Molise, dalla sua sede elettorale di Campobasso commenta il risultato. Molise 2023, i risultati in diretta live: si sono chiusi alle ore 15:00 i seggi con lo scrutinio che ha preso il via subito dopo la conclusione delle operazioni di voto. L'affluenza definitiva nelle 393 sezioni nei 136 comuni della regione è del 48%, cinque anni fa era stata superiore.

Francesco Roberti avanti al 61%, Donzelli: "Si prevede una vittoria schiacciante". Gravina del centrosinistra fermo al 37% ...Da ex sindaco di Termoli e presidente della provincia ha sfidato l'ex sindaco del capoluogo, Campobasso: il profilo del novo governatore molisano ...