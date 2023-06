Elezioni regionali in Molise | in netto vantaggio Roberti centrodestra Affluenza in calo | ha votato meno di un elettore su due

(Di lunedì 26 giugno 2023) Francescosi avvia a vincere lein. Quando ancora sono disponibili solo i dati delle prime sezioni, il candidato presidente delè al 65%, mentre l’avversario Roberto Gravina, sostenuto dai 5 stelle, dal Pd e dall’Alleanza Verdi Sinistra, è dato intorno al 34. Il terzo candidato, il civico Emilio Izzo, si ferma introno al punto percentuale. Questo turno elettorale si fa segnalare per la caduta libera dell’: a votare nelle 393 sezioni allestite in 136 comuni della regione è andato solo il 48% degli aventi diritto. Hanno157.400mila elettori su 327.805, dei quali 85.311 elettori residenti all’estero, pari a un quarto del totale. Nel 2018, tra l’altro, si erasolo un giorno, domenica, e ...

Milano, 26 giu. Dopo la riapertura dei seggi stamani alle 7 per il secondo giorno di voto e la chiusura definitiva alle 15 laffluenza allein Molise, secondo i dati della Regione, si e' fermata al 47,94% ed e' cominciato lo spoglio delle schede. Avevano diritto al voto 327.805 molisani, 85.311 dei quali residenti ...Molise 2023 Si sono chiuse alle 15 le urne per lein Molise. Chiusi i seggi, inizierà lo spoglio delle schede da cui uscirà, nel pomeriggio, il nome del nuovo governatore. ...Sono 14 le liste che si presentano al voto per lecon un'affluenza in calo (47,94%) rispetto al 2018 (52,16%).

"È stata una grande vittoria nella campagna delle elezioni del circondario di Sonneberg questa sera (domenica 25 giugno, ndr). Qui nell'est siamo il partito della gente. E questo è il motivo per cui è ...Segui Tag24 anche sui social I seggi si sono chiusi alle ore 15 registrando un’affluenza di quasi il 48%, sono circa 4 punti percentuali in meno rispetto a 5 anni fa, anche in Molise il germe dell’ast ...