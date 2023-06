Elezioni Molise | cala l’affluenza | ha votato soltanto il 47 | 9% degli aventi diritto

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tra qualche ora i molisani sapranno chi sarà il loro nuovo presidente di Regione, tra il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, candidato del Movimento 5 Stelle e sostenuto da una coalizione di centrosinistra, il sindaco di Termoli Francesco Roberti appoggiato da Forza Italia e dal centrodestra ed Emilio Izzo, candidato civico spinto dalla lista “Io non voto i soliti noti”. Uno di loro prenderà il posto del governatore uscente, il forzista Donato Toma, che non si è ricandidato. Lo scrutinio è iniziato subito dolo la chiusura delle urne alle 15 di lunedì 26 giugno. I seggi sono stati aperti anche nella giornata di ieri, dalle 7 alle 23. I cittadinidi voto sono 327.805. Tra questi, circa 85 mila molisani sono residenti all’estero: un quartoelettori totali, un unicum tra le Regioni italiane. Oltre al presidente di ...

Agenzia Roma, 25 giu. Affluenza sotto il 10% alle elezioni regionali del Molise. Alle 12 il dato, comunicato dalla regione è infatti del 9,72%. Urne aperte per il voto dalle ore 7, sono… Leggi ...Alle regionali in Lombardia e Lazio del 12 e 13 febbraio l'affluenza era stata rispettivamente del 73,11% e 66,55%, mentre alle comunali del 14 e 15 maggio, a ...