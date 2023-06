Elezioni Molise 2023 | urne chiuse alle 15 | si attende lo spoglio

(Di lunedì 26 giugno 2023)15 si chiuderanno leperregionali in. Il voto è per il rinnovo del Consiglio e del presidente di Regione.: il candidato centrodestra Roberti Francesco Roberti, candidato azzurro alla presidenza delcon il centrodestra, ha dichiarato all’Adnkronos: “I seggi sono affollati, almeno a Termoli si sapeva che in molti L'articolo proviene da Il Difforme.

Tra qualche ora i molisani sapranno chi sarà il loro nuovo presidente di Regione, tra il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, candidato del Movimento 5 Stelle e sostenuto da una coalizione di ...Candidato Partito % Seggi Francesco Roberti Centrodestra Roberto Gravina Centrosinistra + M5S Emilio Izzo Lista civica sezioni 0/393 Elez ioni Regionali 2023 in: affluenza in calo .CAMPOBASSO - Chiuse le urne per leregionali inche si sono tenute tra l'intera giornata di domenica 25 giugno e la mattinata di lunedì 26 giugno. Ieri l'affluenza alle ore 23 era del 33,99%, con un calo del 18,17% ...

Elezioni Molise, urne chiuse: dalle 15 spoglio e risultati in diretta

15.13. Si sono chiuse alle 15 le urne per le elezioni in Molise. Chiusi i seggi, inizierà lo spoglio delle schede da cui uscirà, nel pomeriggio, il nome del nuovo governatore. Tre i candidati alla car ...I risultati delle elezioni regionali in Molise in diretta: iniziato lo scrutinio, la sfida tra Roberti e Gravina.