Elezioni Molise 2023 | centrodestra in vantaggio col 60 | 6%

(Di lunedì 26 giugno 2023) Alle 15 si chiuderanno le urne perregionali in. Il voto è per il rinnovo del Consiglio e del presidente di Regione.: ildelA qualche ora dalla chiusura delle urne, con 41 sezioni scrutinate su 393 (10% del totale), il candidato delFrancesco Roberti è in testa col 60,6%. L'articolo proviene da Il Difforme.

Molise, i risultati delle elezioni Regionali

