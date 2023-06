Elezioni in Grecia | vince Mitsotakis | «Mandato pieno | governiamo da soli» Tsipras sconfitto | «Mi rimetto al partito»

Il Presidente della repubblica ha pertanto conferito l'incarico al Presidente della Corte dei Conti Jannis Sarmàs di formare un governo tecnico , col mandato di accompagnare laalle...L'opposizione di Syriza cala anche rispetto alledi maggio e si attesta al 17,8 %, con 47 deputati. Il suo leader ed ex primo ministro, Alexis Tsipras, non è riuscito a convincere i greci ...Atene , 26. Maggioranza assoluta, in, per il partito conservatore Nuova democrazia, guidato da Kyriakos Mitsotakis: alledel 25 giugno, lo schieramento ha ottenuto il 40,52 per cento dei voti e 158 dei 300 seggi ...

Elezioni Grecia, il centrodestra di Mitsotakis vince col 40%: potrà governare da solo Il Fatto Quotidiano

Non ci sono solo i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, gli spagnoli di Vox o i governi populisti di destra in Ungheria e Polonia, da una parte con Viktor Orban e dall’altra con Mateusz Morawiecki: in ...Elezioni Grecia: Mitsotakis giura e annuncerà i nuovi ministri in serata. La maggioranza è solida, ma la forte astensione e l'estrema destra gettano un'ombra sulle prossime elezioni europee.