Elezioni in Grecia | vince il centrodestra

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ilha trionfato nellepolitiche in. Il suo leader, Mitsotakis, ha conquistato con il suo partito (Nea) più del 40% dei voti accaparrandosi 158 seggi sui 300 del parlamento, conquistando quindi la maggioranza assoluta. Male la sinistra: Syriza si ferma sotto il 18%. Grande successo invece degli «Spartani», il partito di estrema destra che ha superato lo sbarramento del 4% ed entra così in parlamento con 12 seggi

