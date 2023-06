Elezioni in Grecia | a Mitsotakis la maggioranza monocolore per soli 8 seggi

(Di lunedì 26 giugno 2023) I risultati dellepolitiche in, del 25 giugno, vedono, con il 99,62% dei voti scrutinati, il Partito Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakosal 40,5% dei voti. Otterrà 158su 300: laassoluta. Schiacciato il partito di sinistra Syriza guidato dall’ex premier Alexis Tsipras, al 17,8% con48. L’affluenza al voto è stata del 52,8%: molti cittadini, dunque, non si sono recati alle urne. Seguono i socialisti del Pasok con l’11,8% dei voti e 32 scranni, i comunisti del Kke con il 7,6% delle preferenze e 20e il partito Spartiates (Spartani) che ha superato la soglia di sbarramento ottenendo il 4,6% e 12. La formazione di estrema destra nota per le sue posizioni ...

... e dopo una dei migliori risultati elettorali dal ripristino della democrazia innel 1974. ... Alle precedentidel 21 maggio, Mitsotakis non aveva raggiunto il suo obiettivo a causa di un ...Sono tre i temi correlati allegreche, vinte dal premier uscente, il conservatore Kyriakos Mitsotakis, che investono il ... anche per via dell'intensa presenza indi playes italiani, ...... il suo partito, allelegislative. Mitsotakis, arrivato con moglie e figli, ha giurato di fronte alla presidente della, Ekaterini Sakellaropulu, nelle mani del capo della Chiesa greca ...

Elezioni Grecia: Mitsotakis giura e annuncerà i nuovi ministri in serata. La maggioranza è solida, ma la forte astensione e l'estrema destra gettano un'ombra sulle prossime elezioni europee.Il leader dei conservatori si appresta al secondo mandato forte della maggioranza assoluta in Parlamento. Le congratulazioni di Meloni AGI - In Grecia all'indomani della schiacciante vittoria alle leg ...