Elezioni Guatemala verso il ballottaggio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Si vaalallepresidenziali in. Ilsi terrà il 20 agosto. L’ex first lady Sandra Torres è la favorita. Tuttavia, anche questesono state segnate da accuse di irregolarità. I guatemalesi sono stanchi della corruzione e criminalità e a poco a poco si sta sgretolando la fiducia tra

Una forte astensione e un gran numero di voti nulli e bianchi sono i protagonisti dello scrutinio elettorale in corso inal termine dellegenerali svoltesi domenica. Secondo i dati diffusi dal Tribunale supremo elettorale (Tse), nella corsa alla presidenza vedono in vantaggio, dopo lo scrutinio del 45,...Domenica si è svolto il primo turno dellepresidenziali in. Tutto sembrava indicare che la candidata di destra ed ex first lady, Sandra Torres , avrebbe vinto senza necessità di ballottaggio. Tuttavia, il voto nullo è stata ...Si profila un ballottaggio, in, per lepresidenziali, dopo il primo turno di ieri, caratterizzato da alcuni scontri e accuse di brogli, in un contesto dove viene denunciata grande corruzione, frammentazione, ...

Elezioni Guatemala, a sorpresa sarà ballottaggio tra la favorita Torres e l’outsider Arévalo Il Manifesto

Si va verso al ballottaggio alle elezioni presidenziali in Guatemala. Il ballottaggio si terrà il 20 agosto. L’ex first lady Sandra Torres è la favorita. Tuttavia, anche queste elezioni sono state seg ...Domenica si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali in Guatemala. Tutto sembrava indicare che la candidata di destra ed ex first lady, Sandra Torres, avrebbe vinto senza necessità di ball ...