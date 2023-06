Elezioni Grecia | Mitsotakis celebra vittoria | mandato per riforme

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il leader conservatore Kyriakosha sconfitto il suo rivale di centro - sinistra nella seconda elezione inin un mese, dichiarando di avere un "forte" per procedere più ...

...alti" per trasformare lacon un servizio sanitario pubblico e un'istruzione migliori. Il partito Syriza dell'ex premier Alexis Tsipras è stato sonoramente sconfitto alle primee ha ...Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis , bissa il successo del mese scorso allepolitiche e il suo partito conservatore, Nea Dimokratia, diventa il padrone assoluto della, con il 40,52%...Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spiega così su Twitter che 'Italia einsieme ... I conservatori di Kyriakos Mitsotakis si sono aggiudicati la maggioranza assoluta alle...

Elezioni Grecia 2023, Mitsotakis trionfa: oggi il mandato da premier Adnkronos

Milano, 26 giu. (askanews) - Il leader conservatore Kyriakos Mitsotakis ha sconfitto il suo rivale di centro-sinistra nella seconda elezione in Grecia in un mese, dichiarando di avere un "forte ...La presidente del Consiglio: "Italia e Grecia insieme possono ottenere importanti risultati a beneficio dei nostri popoli" AGI. - "Mi sono congratulata con Mitsotakis per il successo elettorale. A lui ...