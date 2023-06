Elemental supera The Flash | debutto da 1 | 7 milioni al box office italiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Solidoper, il pubbliconon tradisce Pixar neppure di fronte al caldo estivo, facendogli segnare un incasso da 1,7. La calura estiva non impedisce ai fan italiani dell'universo Disney/Pixar di onorare l'uscita del nuovo lavoro, il discusso, regalandogli unin testa al boxe un incasso complessivo di 1,7(1,4 dei quali nel weekend), raccolti in 474 sale, con 2023.459 presenze (dati Cinetel)., che negli USA ha segnato la seconda peggior apertura nella storia di Pixar, ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di. ...

Il film Pixar ha superato il milione di euro ieri. Lo seguono The Flash e Spider - Man: Across the Spider - ...stacca la concorrenza eil mezzo milione di euro in due giorni di programmazione. Da segnalare il traguardo dei 500 milioni di dollari complessivi per Spider - Man - Across the Spider ...Al secondo posto degli incassi, secondo la classifica del sito Mojo, questo fine settimana si piazza una altra nuova entrata:, il nuovo film targato Pixar Disney (in Italia dal 21 giugno), ...

Elemental supera The Flash, debutto da 1,7 milioni al box office ... Movieplayer

La classifica del box office italiano dell'ultimo weekend: Elemental supera The Flash e si piazza subito al primo posto degli incassi ...È stato il fine settimana di debutto del nuovo film Disney Pixar Elemental, che ha attratto in sala oltre 200mila spettatori tra il 22 e il 25 giugno. Primo nella classifica del box office di ieri, El ...