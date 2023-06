Ecco la nostra posizione ufficiale | dopo il golpe | la Cina terrorizza il mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) "Una buona e stretta comunicazione a tutti i livelli". Lanon molla Vladimir Putin e conferma il sostegno alla Russia, come ovvio per un regime che mette la stabilità, a qualsiasi livello, come primo criterio di giudizio nella diplomazia internazionale. Ma il(fallito) di Evgeni Prigozhin, leader del Gruppo Wagner, rischia comunque di avere pesanti conseguenze nel rapporto tra Mosca e Pechino. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, nel briefing quotidiano con la stampa, ha ribadito ladel governo di Xi Jinping sottolineando come "l'incidente del Gruppo Wagner è un affare interno" di Mosca. Mao ha inoltre ricordato che "in qualità di vicino amichevole e partner strategico globale di coordinamento nella nuova era, lasostiene e crede che la Russia ...