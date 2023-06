Ecco come sarà il Grande Fratello Vip 8 | mix di concorrenti | “Il cambio richiesto da Pier Silvio Berlusconi”

ogni anno, l'altra buona notizia è che chi è già cliente Amazon Prime non deve attendere il Prime Day per iniziare lo shopping, perché le offerte anticipate iniziano prima. Grazie al badge "...Pensava di farla franca: stava rientrando tranquillamente con le buste della spesa,se nulla fosse. E qui, nel 'covo' di Torpignattara,la sorpresa: si trattava non altro che di un covo ...Ma non tutti i mali vengono per nuocere, per fortuna,ci ha insegnato nei giorni scorsi il ...perché una delle tante foto in questione ha mandato in brodo di giuggiole i numerosi sostenitori ...

Incidente mortale a Chiesina Uzzanese. Ecco come è successo LA NAZIONE

Orietta Berti ha da poco compiuto 80 anni, ed è in forma più che mai. Dopo aver concluso la lunga esperienza come opinionista nella settima ...L'ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino ha mostrato sui social i miglioramenti ottenuti dopo l'operazione alla schiena. Ecco cosa ha dichiarato.