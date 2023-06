“È normale che a 6 settimane l’embrione sia di 2 | 7 millimetri?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 26 giugno 2023) Buon pomeriggio, volevo giusto farle una domanda per stare io più tranquilla essendo la mia prima gravidanza dopo una prima Icsi. Ieri ho effettuato la mia prima ecografia e la ginecologa mi ha detto che sono a 6+4 e che le dimensioni del mio embrione sono di 2.7 mm. Ho avuto modo anche di sentire quel piccolo cuoricino battere come non mai, un’emozione bellissima. Ad ogni modo la ginecologa mi ha detto che va tutto benissimo ma la mia domanda è: leggendo un po’ di forum le dimensioni del mio embrione sono piccole rispetto alla settimana in cui mi trovo o effettivamente è giusto e non c’è bisogno che io mi preoccupi? La ringrazio infinitamente. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.