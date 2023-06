È morta la ricercatrice ustionata nell' esplosione dell' auto-prototipo

Leggi su agi

(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - Dopo quattro giorni in rianimazione, èMaria Vittoria Prati, ladi 66 anni vittimain Tangenziale a Napoli il 23 giugno. Il corpo aveva ustione su quasi tutto il corpo. E restano gravissime le condizioni anche di Fulvio Filace, il 25enne, laureando in Ingegneria Meccanica, che era a bordo con la donna. La Procura di Napoli ha ascoltato un dirigente del Cnr di Napoli nel corsoe indagini e ha disposto il sequestro di una vettura identica a quella esplosa. Si tratta di una Volkswagen Polo Tdi, utilizzata per un progetto denominato Life-Save. Un modo per testare l'abbinamento di un motore elettrico con batterie alimentate da pani solari a vetture dotate di un ...