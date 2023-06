È l’ora del Mes | o forse no

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 giugno 2023) È la settimana del Mes. Del voto in Parlamento sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità, su cui tutta l’Eurozona attende solamente l’Italia. Ono., ancora una volta, il governo prenderà tempo e rimanderà il voto. Le intenzioni della maggioranza guidata da Giorgia Meloni sono chiare: prendere tempo e rinviare ogni discussione a dopo l’estate. Ma questa settimana il tema del Mes non sarà eludibile. Così come tante altre spine con cui il governo deve confrontarsi, a partire dal caso Santanchè. In teoria venerdì 30 giugno l’Aula della Camera si dovrebbe esprimere sulla ratifica del Mes, ma le intenzioni della maggioranza sono ben diverse: mercoledì la capigruppo di Montecitorio potrebbe decidere per uno slittamento. L’iter in commissione si è concluso, con l’approvazione del testo base del Pd che dovrebbe quindi essere esaminato in ...